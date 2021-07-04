Найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли, – Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку у матчі з Англією у чвертьфіналі Євро-2020. Про це пише Sport.ua.

«Сьогодні найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли. Особливо на другому поверсі, де ми знали, що в Англії є перевага. Втратили Кривцова, а він міг скласти їм конкуренцію в повітрі. Для нас відчутна втрата. Пропустили на старті першого і другого тайму – це моменти, де ми не дограли… Команда не відмовлялася від своєї структури, від своїх принципів. Були моменти, де ми контролювали м’яч, створювали шанси. Звичайно, є у них перевага в класі. Якби у нас були всі гравці здорові протягом турніру, були в кращій формі, то, думаю, все одно було б важко повторити цей результат», – сказав наставник збірної України.

Також Андрій Шевченко відзначив, що наразі не збирається підбивати підсумки Євро-2020. Це планують зробити лише по поверненню команди до Києва.

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Як писав Львівський портал, напередодні збірна України із рахунком 0:4 поступилась збірній Англії у чвертьфіналі Євро-2020 і таким чином завершила свою участь у турнірі.

Півфінал Євро-2020 відбудеться вже 7 липня у Лондоні. Збірна Англії зійдеться у поєдинку з Данією.

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