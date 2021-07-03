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Шевченківський гай кличе на благодійний фестиваль

Наталя Дуляба

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Вже цієї неділі, 4 липня, дитячі клуби Львова організовують у Шевченківському гаю Фестиваль народних ремесел. Під час заходу збиратимуть кошти на лікування однорічної Вікторії Полюги, яка страждає від спінальної атрофії м’язів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Розпочнеться Фестиваль народних ремесел о 13:00 год. і триватиме до 17:00 год. Для львів’ян та гостей міста підготували низку майстер-класів, серед яких як автентичні народні промисли, так і сучасні види мистецтва, стилізовані під народний стиль, святковий концерт від Дитячих клубів Львова, козацькі забави та народні ігри.

Захід є благодійним, адже під час нього збиратимуть кошти на лікування однорічної львів’янки Вікторії Полюги, у якої виявили спінальну м’язову атрофію. Від цієї недуги поступово слабнуть усі м’язи, через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

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Часу на порятунок обмаль, проте смертельне захворювання може повністю вилікувати ін’єкція препарату «Золгенсма». На таке лікування потрібно 65 млн грн, воно визнане найдорожчим у світі.

Для збору коштів започаткували ініціативу «Мільйон троянд для Вікторії», у межах якої кожен охочий може підтримати дівчинку, подарувавши їй символічні квіти вартістю 65 грн кожна. Якщо мільйон людей доєднається до ініціативи та подарує дівчинці бодай 65 грн, то вона житиме. Зробити пожертву можна за цим посиланням.

Із реквізитами, за якими можна фінансово допомогти батькам маленької Вікторії Полюги, можна ознайомитися тут

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