Біля Львова від удару блискавки загинув підліток

У селі Тарасівка, що неподалік Львова, у 14-річного місцевого мешканця влучила блискавка. Хлопець загинув. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок стався у п’ятницю ввечері, 2 липня, у селі Тарасівка Підберізцівської громади, що біля Львова. Тут від удару блискавки загинув 14-річний місцевий житель.

Наразі всі деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, на суботу, 3 липня, синоптики оголосили штормове попередження. На Львівщині знову прогнозують грозу та шквали.

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У зв’язку з негодою мешканців області закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, а найкраще перечекайте негоду у приміщенні.

Правила поведінки під час грози:

Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, тримайтеся подалі від електроприладів.

Якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо у грозу ви опинилися в лісі, не ховайтеся на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева.

Не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику.

Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них.

Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену.

Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному випадку не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі.

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