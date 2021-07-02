Відмова від поліетилену: на площі Ринок презентували фотопроєкт

У межах Zero Waste Fest, який відбудеться 3-4 липня, біля Ратуші організатори показали частину фотопроекту, який підготували до Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Куратори виставки обрали десять фото від львівських вуличних фотографів, які вловили мить життя пакета просто неба. Це і діти, які ним бавляться, і дорослі, які пластикову торбу використовують для закупів.

«Коли ми готували програму фестивалю, ми думали як наповнити його простір, щоб не було негативної конотації. І я згадала про світлини львівських стріт-фотографів. Далі думали, де надрукувати фото. І окрім стендів їх можна побачити на торбах, пошитих із старих сорочок. У цьому нам допомогли дизайнерки бренду Черешнівська. Лекало для торби взяли із пакету однієї з мереж супермаркету, купили сорочки на секонді, пошили ці сумки, наклали фото і вийшов такий двоюрідний брат поліетиленовому пакету. Ми ці торби будемо продавати на фестивалі в режимі тихого аукціону», – говорить авторка ідеї та кураторка виставки «Торба», організаторка фестивалю Zero Waste Fest 2021 Дара Бурко.

Біля міської ради презентували чотири фото та розповіли концепцію. Загалом же на фестивалі можна буде оглянути десять світлин від фотографів Михайла Кулика, Тараса Бичка, Назара Коровая, Яни Сідаш, Володимира Возного, Ярослава Жарковського.

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«У такій фотографії складно бути готовим до відповідного моменту. Я працюю у жанрі документальної фотографії і зі мною завжди фотоапарат. Працюючи над цим проектом, мене цікавили сценки з міського життя. Коли до мене звернулись організатори і кураторка виставки, ці фотографії набули іншого сенсу. Після такого проекту фотографія починає жити іншим життям», – поділився думками фотограф Тарас Бичко.

День відмови від поліетиленових пакетів у світі відзначають 3 липня. За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. А середній час життя пакета – 15 хвилин.

«У день відмови від пластику ми думали, як ще більше виразити і в незвичний спосіб привернути увагу до питання забруднення пластиковими пакетами. А зокрема актуалізувати тему, що вступив у дію закон з обмеження обігу пластикових пакетів в Україні і що треба нам всім разом активніше долучатись до того, аби перевчати себе і ходити з багаторазовими торбами. Тому в такий мистецький спосіб хотіли показати, що торба – це ще є частина мистецтва», – сказала виконавча директорка громадської організації Zero Waste Lviv, організаторка фестивалю Ірина Миронова.

Програма фестивалю – за посиланням.

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