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Zero Waste Fest 2021. Львів’ян запрошують провести вихідні без поліетилену

Дарина Романишин

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У Львові 3-4 липня відбудеться фестиваль Zero Waste Fest 2021, який має на меті мінімізувати використання поліетилену та пропагує безвідходне виробництво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За даними організаторів, фестиваль розпочнеться 3 липня в Міжнародний день відмови від пластикових пакетів, тож ця тема буде ключовою на Zero Waste Fest 2021. До того ж, на фестивалі можна буде здати на утилізацію вторсировину (папір, пластик і метал) на переробку; батарейки й ртутовмісні лампи.

«Запрошуємо всіх охочих познайомитися з рухом «нуль відходів», дізнатись про різноманітні практики і вже сьогодні переходити на свідоме споживання без продукування зайвого сміття», – розповідає виконавча директорка громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

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Упродовж двох днів гості фестивалю зможуть отримати поради від фахівців про практики свідомого споживання і життя без відходів, а також взяти участь в обговореннях та дискусіях. Зокрема, своїм досвідом поділиться спеціальна гостя – авторка книги «104 дні без поліетилену», журналістка Маріанна Бойко.

Поруч з лекторієм свої роботи експонуватимуть українські фотографи, які документують засилля пластикових пакетів у нашому повсякденні.

Програма фестивалю:

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