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Біля Львова насмерть розбився 11-річний водій BMW. Оновлено

Наталя Дуляба

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У селі Рясне-Руська, що входить до Львівської міської територіальної громади, 11-річний хлопець на BMW загинув, злетівши у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась опівночі 1 липня у селі Рясне-Руська, що відразу біля Львова. Тут на автомобілі BMW роз’їжджав 11-річний хлопець, місцевий мешканець.

Дитина не впоралась із керуванням, тож авто злетіло у кювет. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

Як уточнили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, керувати автівкою дитині дозволив її п’яний батько – 35-річний місцевий мешканець. Він разом із власником машини, 23-річним жителем цього ж села, був у салоні в момент аварії.

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Обидва дорослих були у нетверезому стані. Внаслідок ДТП вони отримали травми, їх забрали у лікарню.

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Наразі триває слідство, встановлюються усі обставини автопригоди.

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