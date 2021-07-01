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У ДТП на Городоцькій постраждали п'ятеро людей

Ольга Денисяка

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Ввечері 30 червня на вулиці Городоцькій у Львові зіткнулись автомобілі «Шкода Октавія» та ВАЗ-2108. Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей, з них троє – діти віком 2, 4, та 7 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько 23:15 год. на вулиці Городоцькій у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Шкода Октавія» та ВАЗ-2108. Внаслідок зіткнення був травмований водій «вісімки», 26-річний львів’янин. Окрім того, четверо його пасажирів – 26-річна жінка та троє дітей віком 2, 4 та 7 років з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.

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Слідчі відкрили кримінал за порушення правил безпеки дорожнього руху ( ч.1 ст.286). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Зараз проводиться досудове розслідування та встановлюються обставини події.

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