ОСТАННІ НОВИНИ

У МОН розповіли, сертифікати ЗНО яких років дійсні для вступу-2021

Ольга Денисяка

|

Цьогоріч для вступу на бакалавра дійсними є сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерстві освіти і науки.

Вступники можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором.

Водночас від вступників до магістратури прийматимуть результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років. Результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджет, вступникам необхідно буде отримати конкурсний бал мінімум у 125 балів. Окрім цього, як і минулого року, на низку спеціальностей встановлено додаткові мінімальні прохідні бали. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: МОН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів