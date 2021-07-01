У МОН розповіли, сертифікати ЗНО яких років дійсні для вступу-2021

Цьогоріч для вступу на бакалавра дійсними є сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерстві освіти і науки.

Вступники можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором.

Водночас від вступників до магістратури прийматимуть результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років. Результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

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Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджет, вступникам необхідно буде отримати конкурсний бал мінімум у 125 балів. Окрім цього, як і минулого року, на низку спеціальностей встановлено додаткові мінімальні прохідні бали. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: МОН