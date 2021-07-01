Львівська обласна лікарня відновила госпіталізацію до чотирьох відділень

Від сьогодні, 1 липня, чотири відділення Львівської обласної клінічної лікарні запрацювали у звичному докарантинному режимі й відновили госпіталізацію. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, відтепер чотири відділення обласної клінічної лікарні знову приймає пацієнтів: кардіологічне, ревматологічне, гастроентерологічне і профпатологічне відділення.

Протягом останніх 11 місяців ці відділення працювали як одне «ковідне» відділення.

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Зазначимо, що госпіталізація зараз можлива лише за електронним скеруванням.

Покази до госпіталізації у кардіологічне відділення (20 кардіоліжок+10 терапевтичних ліжок):

Ускладнені форми ішемічної хвороби серця

Вроджені та набуті вади серця при наявності ускладнень

Ускладнені гіпертонічні кризи

Важкі пневмонії з прогресуванням дихальної недостатності

Номери телефонів: 236-85-46 або 276-93-96

Покази до госпіталізації у ревматологічне відділення:

Больові синдромами у суглобах, хребті та м’язах

Проблеми запальних захворювань сполучної тканини та суглобів і потребують динамічного спостереження 24/7 та низки дообстежень

Номер телефону: 093-656-85-05

Покази до госпіталізації в гастроентерологічне відділення:

Розлади після операції на шлунку

Дисбактеріоз важкого ступеня

Вперше виявлені цирози печінки і хронічні вірусні гепатити

Усі хвороби шлунково-кишкового каналу

Хронічні панкреатити

Номер телефону: 097-289-19-47

Покази до госпіталізації у профпатологічне відділення:

часто хворіючі у групі ризику

наявність ускладнень встановлених професійних захворювань

обов’язково при прийомі на роботу в шкідливі умови праці після тривалої перерви (2-3 роки і більше) для вирішення питання допуску до роботи

Номер телефону: 067-373-63-65

З детальним описом показів щодо госпіталізації можна ознайомитися на сторінці ЛОКЛ у Facebook.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 9% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це в області збираються згорнути половину covid-відділень.

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