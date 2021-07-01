Львівська обласна лікарня відновила госпіталізацію до чотирьох відділень

Від сьогодні, 1 липня, чотири відділення Львівської обласної клінічної лікарні запрацювали у звичному докарантинному режимі й відновили госпіталізацію. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, відтепер чотири відділення обласної клінічної лікарні знову приймає пацієнтів: кардіологічне, ревматологічне, гастроентерологічне і профпатологічне відділення.
Протягом останніх 11 місяців ці відділення працювали як одне «ковідне» відділення.
Зазначимо, що госпіталізація зараз можлива лише за електронним скеруванням.
Покази до госпіталізації у кардіологічне відділення (20 кардіоліжок+10 терапевтичних ліжок):
- Ускладнені форми ішемічної хвороби серця
- Вроджені та набуті вади серця при наявності ускладнень
- Ускладнені гіпертонічні кризи
- Важкі пневмонії з прогресуванням дихальної недостатності
Номери телефонів: 236-85-46 або 276-93-96
Покази до госпіталізації у ревматологічне відділення:
- Больові синдромами у суглобах, хребті та м’язах
- Проблеми запальних захворювань сполучної тканини та суглобів і потребують динамічного спостереження 24/7 та низки дообстежень
Номер телефону: 093-656-85-05
Покази до госпіталізації в гастроентерологічне відділення:
- Розлади після операції на шлунку
- Дисбактеріоз важкого ступеня
- Вперше виявлені цирози печінки і хронічні вірусні гепатити
- Усі хвороби шлунково-кишкового каналу
- Хронічні панкреатити
Номер телефону: 097-289-19-47
Покази до госпіталізації у профпатологічне відділення:
- часто хворіючі у групі ризику
- наявність ускладнень встановлених професійних захворювань
- обов’язково при прийомі на роботу в шкідливі умови праці після тривалої перерви (2-3 роки і більше) для вирішення питання допуску до роботи
Номер телефону: 067-373-63-65
З детальним описом показів щодо госпіталізації можна ознайомитися на сторінці ЛОКЛ у Facebook.
Нагадаємо, на Львівщині суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 9% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це в області збираються згорнути половину covid-відділень.
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Романишин Дарина