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У Львові судитимуть водія сміттєвоза, який насмерть збив пенсіонерку

Наталя Дуляба

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Водію сміттєвоза, який у Львові насмерть переїхав пенсіонерку, «світить» до 8 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 14 травня на вул. Вернигори, що в Залізничному районі Львова. Тут водій сміттєвоза «Івеко» наїхав на 75-річну жінку-пішохода. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Як встановили правоохоронці, винуватцем ДТП був 33-річний водій сміттєвоза, мешканець Львівського району. Він порушив вимоги Правил дорожнього руху, внаслідок чого й збив пенсіонерку.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Поліцейські вже завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду, який і обиратиме покарання винуватцю смертельної аварії.

За вчинене водію сміттєвоза загрожує від 3 до 8 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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