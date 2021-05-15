У Львові сміттєвоз насмерть збив пенсіонерку

У Львові через наїзд сміттєвоза загинула пенсіонерка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась у п’ятницю, 14 травня, на вул. Вернигори, що у Залізничному районі. Орієнтовно о 16:55 год. водій сміттєвоза «Івеко», 33-річний львів’янин, наїхав на пішохода.

Від отриманих травм жінка померла під час транспортування у лікарню. Особа загиблої наразі встановлюється, втім попередньо відомо, що їй було близько 75 років.

Всі деталі з’ясовують правоохоронці.

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