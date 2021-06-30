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Стала відома причина смерті 23-річного хлопця на півмарафоні у Львові

Ольга Денисяка

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Однією з причин смерті 23-річного бігуна на львівському півмарафоні стало зневоднення організму. Окрім того, хлопець біг з дуже високим пульсом та, ймовірно, зловживав енергетичними напоями. Про це у Facebook повідомив начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін, передає Львівський портал.

«Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтішником. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до «червоної» зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. За словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму», – пояснює Антон Нікулін.

Також він зазначив, що Микита дуже швидко пробіг 15-кілометрову дистанцію (1 година і 15 хвилин). Так він встановив особистий рекорд і з усіх сил прагнув його покращити на дистанції 21 кілометра. Хлопець знепритомнів за 200 метрів до фінішу. Медики реанімували юнака протягом години, однак врятувати життя не вдалося.

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Організатори забігу повідомляли, що бігун неодноразово брав участь у подібних змаганнях і показував хороші результати.

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Фото: ЛМР

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