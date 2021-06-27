Смерть на півмарафоні: організатори розповіли деталі трагедії у Львові

27 червня у Львові під час півмарафону помер 23-річний спортсмен. Медики реанімували юнака протягом години, однак врятувати життя не вдалося. Як повідомили організатори забігу, бігун неодноразово брав участь у подібних змаганнях і показував хороші результати. Про це поідомили у пресслужбі Львівської мерії, передає Львівський портал.

Нещасний випадок під час проведення Львівського півмарафону трапився вперше за 6 років.

«Один учасник, якому було 23 роки, втратив свідомість на 21 кілометрі, фактично за 200 метрів до фінішу. 20 метрів від нашого посту була Мальтійська служба, що одразу оперативно почала проводити реанімаційні заходи. Через 5 хвилин прибула швидка допомога, яка також продовжила надавати невідкладну допомогу. Годину проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, нашого учасника не вдалося врятувати. Наразі більш детальної інформації нам не відомо», – розповів генеральний директор Run Ukraine Дмитро Черніцький.

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З його слів, раніше 23-річний бігун брав участь у Київському півмарафоні у 2019 році і пробіг його за 1 годину 54 хвилини. Юнак хотів покращити свій результат у Львівському півмарафоні і фінішувати за 1 годину 45 хвилин. Крім того, дистанцію на 15 км спортсмен подолав за годину і 15 хвилин, тобто біг справді швидко.

«Зараз ми не можемо точно сказати, чому так сталось, але зі свого боку ми зробили все можливе. На нашій події сьогодні працювало 13 карет швидкої допомоги, 33 представники Мальтійської служби. Весь маршрут побудований таким чином, щоб ми завжди могли швидко реагувати і в разі потреби надавати допомогу. Зазначу, що кожен учасник забігу у нас застрахований, відтак рідні загиблого отримають фінансову допомогу», – резюмував Дмитро Черніцький.

Нагадаємо, 27 червня на Львівському півмарафоні сталася трагедія – майже на фініші у 23-річного бігуна зупинилося серце.

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Фото ЛМР