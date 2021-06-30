Славське витратить майже 4 мільйони на рекламу у соцмережах

Славська селищна рада витратить 3,75 млн грн на рекламні та маркетингові послуги для розвитку туризму на території ОТГ. Курортне містечко у соцмережах прорекламує ПП «Кіностудія ВТМН». Про це пишуть «Наші гроші.Львів».

Закупівля відбулась без конкурсу, оскільки перед тим селищна рада двічі не змогла провести відкриті торги через відсутність учасників. Щоразу до участі зголошувалась лише «Кіностудія ВТМН».

За 3,75 млн грн компанія проведе дві сезонні рекламні кампанії – літню та зимову. Також до кінця 2021 року вестиме сторінки у Facebook та Instagram під назвою «Славсько. Гори вражень», де буде не менше 100 постів.

Однією із задач буде також створення офіційного акаунту «Славсько. Гори вражень» у мережі TikTok, де мають опублікувати до кінця року не менше 200 унікальних відео. Така сторінка ще минулоріч створена в TikTok, але там наразі лише 36 підписників.

Реклама партнерів

Завдяки просуванню в соцмережах кількість підписників у Facebook має стати 35 тис. (зараз 28 тис.), в Instagram – не менше 10 тис. (зараз є понад 7 тис.). В TikTok має бути не менше 10 тис. фоловерів.

До ціни входить наповнення й просування інформаційного сайту slavsko.travel, де публікуватимуть фото, відео й текстові матеріали, виготовлення та розміщення матеріалів на стаціонарних конструкціях зовнішньої реклами та матеріалів на радіо.

Зазначимо, Компанія «Кіностудія ВТМН» зареєстрована 2019 року в смт. Славське. Її власником є маркетолог Віталій Соболевський. Йому також належить рекламне агентство Vitamin Branding Agency та відеопродакшн Vitamin FilmStudio.

Раніше «Кіноностудія ВТМН» вже співпрацювала з Славською селищною радою, зокрема розробляла новий бренд та логотип, надавала маркетингові послуги тощо. Фактично Славське селищна рада наразі є єдином замовником для «Кіноностудія ВТМН» на Prozorro, віддавши замовлень підприємству на майже 6 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.