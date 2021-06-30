Ремонт колектора на Винниченка триватиме три тижні

На вулиці Винниченка тривають аварійні роботи на каналізаційному колекторі, де утворилося 10 метрове провалля. На ремонт потрібно ще три тижні. До цього часу для оптимізації руху транспорту вулицю Кривоноса зроблять двосторонньою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«На позаплановому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, було доручено «Львівводоканалу» розробити проектно-кошторисну документацію на проведення невідкладних аварійних робіт. Для виконання робіт залучено підрядну організацію ТзОВ «Онур». Вартість робіт буде відома після розроблення проектно-кошторисної документації.

Зараз тривають роботи із стабілізації ситуації із колектором та відводом стічної води з району вулиць Кривоноса-Винниченка. Відповідно вул. Винниченка перекрита для руху автомобілів від вул. Кривоноса до вул. Лисенка», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Реклама партнерів

Раніше Львівський портал повідомляв, що старий каналізаційний колектор пошкодився на вул. Винниченка відразу біля Монастиря кармеліток босих.

Він вийшов із ладу ще 23 червня, але дістатися комунальники самостійно не змогли, оскільки конструкція пролягає на глибині 9,5 метрів. Тому на підмогу довелося кликати спецтехніку.

«23 червня на перетині вулиць Кривоноса та Винниченка сталось пошкодження конструкційних елементів каналізаційного колодязя та загально плавного каналізаційного колектора. Оскільки колектор пролягає на глибині 9,5 метрів, нашим працівникам необхідно було залучити підрядну організацію, компанію «Онур», яка має спецтехніку для ремонту колодязів на такій глибині», – розповідають у «Львівводоканалі».

Фото: Твоє місто

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.