На Львівщині розшукали дівчину, що зникла у селі Ямпіль

На Львівщині розшукали 18-річну Анастасію Борчук, яка зникла 29 червня, вийшовши із дому у селі Ямпіль. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає кореспондент Львівського порталу.

«Борчук Анастасію знайшли, живою та здоровою. Зараз дівчина (якій лише сьогодні виповнилося 18 років – ред), прямує додому», – повідомив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Анастасія Борчук вийшла з дому 29 червня приблизно о 13.00, в селі Ямпіль, Львівської області та до дому не повернулась.

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