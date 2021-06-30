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На Львівщині розшукують дівчину, що зникла у селі Ямпіль

Андрій Котенський

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На Львівщині розшукують 18-річну Анастасію Борчук, яка 29 червня вийшла із дому у селі Ямпіль та досі не повернулася. Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA.

Дівчина на зріст близько 180 см, середньої тілобудови, волося темно-русяве, стрижка каре, карі очі.

Була одягнена у джинсовий сарафан, футболку фіолетового кольору, кеди біло-чорні та мала при собі рюкзак чорного кольору з малюнком.

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Анастасія вийшла з дому 29 червня приблизно о 13.00 в селі Ямпіль, Львівської області, та по теперішній час не повернулась.

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