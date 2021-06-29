В Україні розглянуть можливість комбінації різних covid-вакцин

Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) розгляне питання поєднання різних вакцин від COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Ліга.Life.

«Національна технічна група експертів з питань імунізації зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і дійшла висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знову розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються», – пояснив Кузін.

Заступник міністра охорони здоров’я зазначив, що зараз наукові дослідження показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин приводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.

Відтак, за його словами, ймовірність того, що таке поєднання вакцин різних виробників при проведенні щеплень від COVID-19 буде дозволена, дуже висока.

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Додамо, як пише УП, дослідження Оксфорда показало, що змішані дводозові схеми вакцин виробництва Pfizer і AstraZeneca в будь-якій комбінації виробляли високі концентрації антитіл проти коронавірусу.

Вчені дослідили комбінацію вакцин, що вводяться з чотиритижневий інтервалом 830 учасникам. Найвища відповідь антитіл спостерігалася у людей, які отримували дві дози вакцини Pfizer, причому обидва змішаних режими давали кращу відповідь, ніж дві дози вакцини AstraZeneca.

Змішаний графік щеплень, при якому вакцина Pfizer вводиться через чотири тижні після щеплення AstraZeneca, викликав кращу імунну відповідь, ніж введення ще однієї дози AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, за яким слідувала Pfizer, викликав кращу Т-клітинну відповідь, а також більш високу відповідь антитіл, ніж Pfizer, за яким слідувала AstraZeneca.

Професор з Оксфорда Метью Снейп зазначив, що результати дослідження можна використовувати для додання гнучкості вакцинації, але їх недостатньо, щоб рекомендувати більш широкий відхід від клінічно затверджених графіків.

Зазначимо, covid-щеплення на Львівщині роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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