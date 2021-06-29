У МОЗ пояснили, чому чиновників щеплюють вакциною Pfizer

У МОЗ пояснили рішення щеплювати чиновників вакциною Pfizer тим, що одну групу ризику щеплюють одним типом вакцини, а кількість чиновників «вкладалася в ту кількість вакцини Pfizer, яка надійшла». Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв’ю Ліга.Life.

За його словами, коли ухвалюється рішення про використання тієї чи іншої вакцини, береться до уваги кілька факторів. Перш за все – це орієнтовна чисельність групи ризику, оскільки одну групу щеплюють одним типом вакцини.

«Ми знаємо графік постачання і розраховуємо, чи вистачить тієї чи іншої поставленої вакцини на конкретну групу ризику. Наприклад, знаємо, що записались 200 000 працівників освіти. Відповідно, 400 000 дозами Pfizer можемо їх охопити. Тому що одну групу ми щеплюємо одним типом вакцини», – зазначив Ігор Кузін.

Заступник міністра охорони здоров’я пояснив, що кількість чиновників та працівників судів вкладалась в ту кількість вакцини Pfizer, яка надійшла.

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«Коли ми оцінювали різні групи ризику, то умовно кількість працівників центральних органів виконавчої влади, різних міністерств і відомств, які належать до об’єктів критичної інфраструктури, судової влади вкладалася в ту кількість вакцини Pfizer, яка надійшла», – заявив головний державний санітарний лікар

Також він зазначив, що зараз країна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer до кінця року, вони надходитимуть щомісяця.

Нагадаємо, народних депутатів у Верховній Раді вакцинують від коронавірусної інфекції вакциною від Pfizer.

Зазначимо, вакцину Pfizer вважають найефективнішою. Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ і дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді ця вакцина показала 95% ефективності у захисті від COVID-19 серед осіб віком від 16 років.

Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

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