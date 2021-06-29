Туркам, які тримали у Львові більше тонни героїну, «світить» до 12 років тюрми

На лаві підсудних опинились четверо турків, які у Львові зберігали більше тонни героїну для переправи в ЄС. Про це Льіввському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Йдеться про йдеться про рекордну партію героїну, понад 1 тонну, яку силовики викрили у січні цього року у Львові. Вартість наркотиків за цінами «чорного ринку» становить 2,3 млрд грн.
За даними слідства, наркотики переправили кораблем в Україну з Пакистану у грудні 2020 року. Товар прибув у порт «Південний», що в Одесі, а далі його під виглядом продуктів харчування перевезли на Західну Україну, щоб в подальшому перенаправити в Євросоюз як дипломатичний вантаж.
Більше тонни героїну зберігали на складі у Львові. Саме там правоохоронці під час обшуку затримали чотирьох громадян Туреччини, яких обвинувачують в організації незаконної оборудки. Їх практично відразу помістили під варту.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 та ч.3 ст.307 ККУ. Правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт, який і обиратиме покарання затриманим туркам.
За вчинене їм «світить» від 9 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.
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Фото: прокуратура
Наталя Дуляба