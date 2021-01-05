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У Львові затримали рекордну партію героїну на 2,3 млрд грн

Вероніка Рой

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У Львові правоохоронці затримали партію героїну вагою понад тонну та вартістю 2,3 млрд грн. Четверо громадян Туреччини мали його переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж. Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні минулого року через Морський торговельний порт «Південний» (м. Одеса). Далі «товар» вагою понад 1 тонну під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну, щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

Під час обшуку складів у Львові, де зберігався наркотик, було затримано чотирьох громадян Туреччини. Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить 2,3 млрд гривень.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину. Досудове розслідування триває.

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Фото: Офіс прокурора

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