Турків, які тримали у Львові тонну героїну, помістили під варту

Чотирьом туркам, які у Львові зберігали більше тонни героїну для переправи в ЄС, суд обрав найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Так, станом на 7 січня суд призначив запобіжний захід чотирьом туркам-контрабандистам наркотиків. Їх помістили під варту, при цьому громадяни Туреччини не зможуть вийти зі СІЗО під заставу.

Нагадаємо, що йдеться про рекордну партію героїну – понад 1 тонну. Вартість наркотиків за цінами «чорного ринку» становить 2,3 млрд грн.

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Встановлено, що наркотичний засіб переправили в Україну з Пакистану у грудні 2020-го кораблем. Товар прибув у порт «Південний», що в Одесі, а далі його під виглядом продуктів харчування перевезли на Західну Україну, щоб в подальшому перенаправити в Євросоюз як дипломатичний вантаж.

Більше тонни героїну зберігали на складі у Львові. Саме там правоохоронці під час обшуку затримали чотирьох громадян Туреччини. За таку діяльність їм загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство.

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