ОСТАННІ НОВИНИ

Турків, які тримали у Львові тонну героїну, помістили під варту

Наталя Дуляба

|

Чотирьом туркам, які у Львові зберігали більше тонни героїну для переправи в ЄС, суд обрав найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Так, станом на 7 січня суд призначив запобіжний захід чотирьом туркам-контрабандистам наркотиків. Їх помістили під варту, при цьому громадяни Туреччини не зможуть вийти зі СІЗО під заставу.

Нагадаємо, що йдеться про рекордну партію героїну – понад 1 тонну. Вартість наркотиків за цінами «чорного ринку» становить 2,3 млрд грн.

Реклама партнерів

Встановлено, що наркотичний засіб переправили в Україну з Пакистану у грудні 2020-го кораблем. Товар прибув у порт «Південний», що в Одесі, а далі його під виглядом продуктів харчування перевезли на Західну Україну, щоб в подальшому перенаправити в Євросоюз як дипломатичний вантаж.

Більше тонни героїну зберігали на складі у Львові. Саме там правоохоронці під час обшуку затримали чотирьох громадян Туреччини. За таку діяльність їм загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...