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Президент посмертно нагородив орденами двох авторів Конституції

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України», у числі нагороджених – двоє авторів тексту української Конституції – Віктор Мусіяка і Михайло Сирота. Про це йдеться в Указі президента України №274/2021, передає Львівський портал.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України», – йдеться в указі.

Орденом Свободи нагородили:

  • Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) – народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України;
  • Сироту Михайла Дмитровича (посмертно) – народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України.

Львівський портал повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами 16 представників Львівщини

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