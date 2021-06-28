16 мешканців Львівщини отримали державні нагороди від президента: список

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами 16 представників Львівщині. Про це йдеться в указі глави держави від 28 червня, передає Львівський портал.

Орденом «За заслуги» І ступеня глава держави нагородив професора, завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка Василя Нора.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня одержали:

перший заступник Дрогобицького міського голови Ігор Герман;

головний художник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Тадей Риндзак.

Також президент нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня лікаря філії державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області Кирила Виноградова.

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Звання «Народний артист України» отримала провідна майстриня сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса Тетяна Каспрук.

Також державною нагородою «Заслужений артист України» нагородили:

артистку драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Наталію Боймук ;

; провідного майстра сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса Андрія Водичева ;

; провідній майстрині сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса Наталії Рибці-Пархоменко ;

; артистові оркестру Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Петру Січку.

Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» одержав завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка Степан Мудрий.

Відзнакою «Заслужений діяч мистецтв України» глава держави нагородив:

директора, художнього керівника Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові Юрія Мисака ;

; поетова-пісняра Богдана Пастуха.

Звання «Заслужений економіст України» отримав начальник управління Трускавецької міської ради Микола Федоричак.

Державну нагороду «Заслужений майстер народної творчості України» отримала майстриня гончарного мистецтва Анна Драголюк.

Званням «Заслужений працівник культури України» президент нагородив начальника відділу Старосамбірської районної державної адміністрації Петра Юрчика.

Крім цього відзнаку «Заслужений працівник охорони здоров’я» отримала директорка Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти Леся Вовк.

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