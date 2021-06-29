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На Бродівщині відреставрують старовинну церкву

Ольга Денисяка

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У селі Заболотці Бродівського району Львівщини почали реставрацію дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці, що датується 1746 роком. Про це повідомила у Facebook голова Заболотцівської сільської ради Марія Дискант, передає Львівський портал.

За її словами, церква є пам’яткою архітектури національного значення. Роботи із реставрації деревֹ’яного храму стартують 29 червня.

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Голова Заболотцівської сільської ради додала, що загалом цього року у Львівській обласній програмі «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 роки» передбачено 900 тис. грн та ще 200 тис. грн співфінансування Заболотцівської громади.

Львівський портал повідомляв, що у межах проєкту «Велика реставрація» на Львівщині відновлять 13 архітектурних пам’яток. Їх реставрацію за державні кошти розпочнуть вже цього року. Перелік пам’яток, які відреставрують – за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівщина подавала заявки на відновлення 41 пам’ятки архітектури у межах проєкту «Велика реставрація».

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Фото: Facebook/Марія Володимирівна Дискант

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