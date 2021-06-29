Десять найкорисніших овочів літа

Літо якраз у розпалі, тому саме час активно споживати сезонні овочі та фрукти. Львівський портал підготував підбірку про десять літніх плодів, які повинні бути на вашому столі.

Буряк

Завдяки високому природному вмісту калію і нітросполук цей овоч є відмінним засобом для профілактики серцево-судинних захворювань і для нормалізації тиску.

Сік буряка можна додати у домашній лимонад. Червоний пігмент буряків має протизапальну, антиоксидантну дію, надає позитивний ефект при метаболічних, серцево-судинних і шлунково-кишкових захворюваннях.

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Солодкий перець

Сезон для солодкого перцю триває з липня по вересень. Він є джерелом вітаміну А,С, Е і вітаміну В6. Зрілий солодкий перець містить у 6 разів більше вітаміну С, ніж лимон. А в червоному і жовтому перці зміст провітаміну А (каротину) такий же, як у моркві. Деякі сорти перцю містять пекучу речовину капсаїцин, яка має протизапальну, болезаспокійливу і онкопротекторну властивість. Перець підходить для найрізноманітніших страв: овочевих рагу, соте, салатів, а також чудово поєднується з іншими овочами і м’ясом.

Морква

Цей овоч є це не тільки джерелом мікроелементів, він також багатий вітамінами. А ще морква, як і буряк, містить фолати, які особливо необхідні дітям і вагітним жінкам. Також вона є одним з лідерів за вмістом провітаміну А, необхідного нам для гарного зору, міцного імунітету і здорової шкіри.

Кукурудза

У качанах цієї рослини знаходяться цінні мінеральні речовини: солі калію, кальцію, фосфору, заліза і магнію. Але головне – кукурудза є джерелом клітковини, яка корисна для травлення.

Огірки

Цей овоч є хорошою ідеєю для перекусу, в спеку він може притупити почуття голоду, вгамувати спрагу та водночас додати вашому організму корисних вітамінів та мінеральних речовин. Огірок містить аскорбінову, фолієву і пантотенову кислоту, а також інші вітаміни і біологічно активні речовини.

До слова, огірки можна використовувати не тільки як гарнір або в салатах. Ви можете додати сік огірка в свій лимонад. У поєднанні з цитрусами огірок надає напою свіжий смак та аромат.

Молода квасоля

Не стручкова квасоля, а саме молоді плоди квасольки, які зараз на стільки м’які і ніжні, що на її приготування треба буквально 15 хв. Квасоля багата на білки, вітаміни і мінеральні речовини.

Медики кажуть, що для підтримки молодості і здоров’я, принаймні половина білків в вашому раціоні повинна бути рослинного походження. Саме квасоля є відмінним джерелом рослинного білка.

Молода картопля

Хоча традиційно ми розглядаємо картоплю як вуглеводну їжу, літню молоду картоплю віднесять до крохмалистих овочів. У ній менше вуглеводів і більше води, ніж у зрілій осінньо-зимовій картоплі, а її шкірка багата вітамінами і мікроелементами.

Помідори

Помідори влітку кардинально відрізняються від тих червоних кульок, які ми купуємо в супермаркеті взимку. Крім високого вмісту провітаміну А та С, помідори містять особливу корисну для нас речовину – лікопін, який є антиоксидантом, він здатний знижувати ризик розвитку раку.

Цибуля

Зелені паростки цибулі і її молоді головки цього сезону – те, без чого не може обійтися жодна сім’я. Антиоксидантні, протизапальні та імуномоделюючі властивості цибулі були знайомі ще нашим предкам. Водночас цибуля багата вітамінами, зокрема вітаміном С і мінеральними речовинами. Медики рекомендують додавати цибулю в свою їжу в свіжому і термічно обробленому вигляді.

Баклажани

Середина літа – відмінний час додати баклажани до свого меню. Він містить поліфеноли, які корисні для серцево-судинної системи людини, перешкоджають розвитку діабету, знижують ризик розвитку раку і зміцнюють імунітет.

Також сирі і відварені баклажани мають виражений антибіотичний ефект. З цим овочем можна приготувати бутерброди, рагу, салати або ж крем-супи, соуси та гострі заправки.

Підготовлено за матеріалами Центру громадського здоров’я

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