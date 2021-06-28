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У Львові відновлено рух електротранспорту

Юлія Осим

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У Львові трамваї і тролейбуси повністю відновили рух після негоди. За інформацією мерії, аварійні бригади працюють нон-стоп усі вихідні, аби ліквідувати наслідки буревію та зливи у місті. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Комунальники продовжать працювати і сьогодні, 28 червня.

Нагадаємо, що узагалом у місті повалено 485 дерев. З них, станом на вечір неділі, 27 червня, розкрижовано 423.

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Також у місті виявлено 81 пошкоджений дах. Ремонтні роботи вже проведено за 34 адресами.

Упродовж вихідних днів комунальники активно ліквідовували аварії на мережах зовнішнього освітлення. Вони також прибрали 14 повалених буревієм опор. Після негоди на цвинтарях міста виявлено 59 повалених дерев, з яких уже прибрано 29.

У мерії зазначають, що до роботи по прибиранню міста залучено 157 працівників ШРП, 897 працівників ЛКП, 45 одиниць техніки ШРП та 5 одиниць техніки ЛКП.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 червня, Львовом пронісся потужний буревій, гроза та злива. Уночі з п’ятниці на суботу комунальні бригади працювали всю ніч, аби ліквідувати аварії та пошкодження.

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Фото ЛМР

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