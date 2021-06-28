Як харчуватися у спеку: поради лікаря-дієтолога

У спекотні дні радять переглянути режим харчування. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська на свої сторінці у Facebook розповіла, як краще харчуватися у спеку.

Фахівець радить налаштовувати режим харчування у спеку на ранково-вечірній, з акцентом на сніданок. Тобто їсти тоді, коли ще прохолодно.

Оксана Скиталінська зазначає, що під час спеки тіло людини нагрівається, відповідно втрачає білки, калій, натрій та водорозчинні вітаміни (С, групи В). Тому вона радить вживати продукти, які багаті калієм на натрієм (регулюють роботу серця та нервової системи, запобігають втомлюваності, слабкості, запамороченню):

овочі в свіжому вигляді, особливо звертаємо увагу на стебла селери;

обов’язково – зелені листові овочі щодня;

ягоди (багаті поліфенолами, потрібні для кишечника, мозку та судин);

картопля печена або картопляний сік (пів склянки), можна змішати з лимонним, огірковим і тд;

в якості денного перекусу – горіхи або огірки, або ягоди.

Лікар-дієтолог каже, що замість замість «комплексних обідів» краще споживати холодні супи (окрошка на квасі або кефірі, гаспачо, холодний борщ), овочевий салат з айраном.

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У спеку слід не забувати і про воду. Оксана Скиталінська радить пити:

воду чисту;

воду з нарізаним огірком, м’ятою, імбиром, лимонним соком;

воду з ягодами та м’ятою;

квас домашній (рецепт потім нагадаю);

мінеральну воду.

«Всі інші солодкі шипучі і не шипучі промислові напої – НЕ П’ЄМО! Там багато цукру. Занадто багато цукру, фруктози, і всього іншого, що швидко і надовго погіршує роботу імунних клітин, судин, нейромедіаторів і багато іншого», – зайважує фахівець.

Вона радить уникати споживання смаженої та копченої їжі. Також у спеку можна випити горнятко кави, запивши його склянкою води.

«Не вживаємо нічого смаженого взагалі. І копченого також. Можемо, до речі, раз-двічі в тиждень харчуватися по схемі 8:16, тобто їсти протягом 8 годин, а 16 не їсти, лише пити воду, слабкий чай (без цукру), огірковий сік, розведений водою. Вживаємо продукти, які захищають шкіру від зневоднення, пошкодження ультрафіолетом. Це всі продукти, багаті вітаміном С та каротиноїдами (всі жовті, оранжеві та червоні плоди).Каву можна? Можна, але 1-2 чашечки і обов’язково кожну з них запиваємо склянкою води», – додає Оксана Скиталінська.

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