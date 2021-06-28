Грози та до +32°: якою буде погода на Львівщині протягом тижня

Останні дні червня на Львівщині будуть спекотними. Найвищу температуру повітря позначки на термометрі покажуть 29 та 30 червня. Втім, очікуються також невеликі дощі та грози. Про це інформує Львівський гідрометцентр, передає Львівський портал.

Протягом понеділка, 28 червня, можлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря протягом дня становитиме 22 – 27° тепла.

У вівторок, 29 червня, очікується мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 25 – 30° тепла.

Найспекотнішим днем цього тижня буде середа, 30 червня. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі – без опадів, натомість вранці та вдень місцями короточасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18° тепла, вдень 27 – 32° тепла.

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У перший день липня знову передбачається мінлива хмарність та короткочасні дощі, також грози, а вдень місцями град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 23 – 28° тепла.

У п’ятницю, 2 липня, на території Львівщини буде хмарно з проясненнями. Часом можливі дощі, грози, вдень місцями град. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

Нагадаємо, 24 червня температура повітря у Львові піднялась до рекордної за останні 70 роки позначки. Стовпчики термометра зафіксували +33° тепла.

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