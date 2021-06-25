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У Краківці викрили «благодійну» контрабанду гуманітарки

Юлія Осим

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На Львівщині митники викрили чергову спробу незаконного ввезення товарів з-за кордону. При перетині кордону у Краківці  зупинили вантажівку, що прямувала з Польщі з гуманітарною допомогою для одного з українських благодійних фондів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, днями у пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибула вантажівка під керуванням громадянина Польщі. У транспортному засобі перевозили гуманітарну допомогу для одного з українських благодійних фондів.

Під час повного огляду митники виявили товари, про які не вказувалось у некомерційних інвойсах та дарчих листах – нове взуття, рюкзаки, спецодяг та інше.

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Як зазначається, за цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст 483 МКУ. Додатково буде встановлено вартість товару. Невдовзі справу скерують до суду.

Нагадаємо, що це перший випадок виявлення працівниками митниці незаконного перевезення товарів в Україну з-за кордону. На початку місяця було виявлено понад тонну незадекларованого вантажу з Німеччини, зокрема, нові іграшки, сонцезахисні окуляри, мобільні аксесуари, електроприлади в асортименті тощо.

Нещодавно митники виявили контрабанду у гуманітарній допомозі майже на мільйон, яку перевозили з Нідерландів.

Також у Шегинях викрили понад 10 тонн гуманітарної допомоги для одного з благодійних фондів.

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Фото Галицької митниці

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