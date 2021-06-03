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У Шегинях виявили 10 тонн контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги

Юлія Осим

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Галицькі митники викрили схему ввезення в Україну контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги, яку організував один із благодійних фондів. У пункті пропуску «Шегині – Медика» вилучили 10 тонн незаконно перевезеного товару. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, днями для перетину кордону у Шегині прибув транспортний засіб під керуванням громадянина України з товаром «гуманітарна допомога». Згідно з документами, вантажівка перевозила 10 тонн товару як гуманітарну допомогу на адресу благодійної організації у Рівному. Донором вказаних товарів зазначалася компанія з Німеччини.

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Під час митного огляду було виявлено понад тонну незаявленого у документах товару, а саме нові іграшки, сонцезахисні окуляри, мобільні аксесуари, електроприлади в асортименті, одяг тощо.

Зазначається, що для перевірки цієї зовнішньоекономічної операції Галицька митниця скерувала запит до митних органів Німеччини. Відтак, у відповіді вказується, що відповідно до наявних баз даних вказаної компанії-донора за такою адресою не існує і не зареєстровано.

За цим фактом за ознаками ч.1 статті 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил.

Весь товар вилучено. Справу скерують до суду.

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