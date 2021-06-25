Скандальне КП «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» хочуть ліквідувати

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради ініціює ліквідацію скандального комунального підприємства ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини». Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Юрія Холода, на сьогоднішній президії Львівська обласна рада затвердила окремим питанням порядку денного найближчої сесії, яка запланована на 13 липня, звіт керівника КП ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» Валерія Потюка за п’ять останніх років.

«Є ініціатива від управління комунального майна області, що КП ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» має бути ліквідоване. Основні функції, які воно мало би виконувати, але не виконувало ніколи, передадуть КП ЛОР «Технічний нагляд», – повідомив Юрій Холод.

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Він також зазначив, що: «КП ЛОР «Реставрація та управління замками і палацами Львівщини» має сумнівну історію протистояння середовищу архітекторів та пам’яткоохоронців Львова, а також департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА у справах, що стосуються щойно виявлених пам’яток. Зокрема, з останнього – Миколаївської фортеці та вілли на Коновальця, 21 у Львові».

Нагадаємо, що 16 червня рішенням Галицького райсуду Львова пам’яткоохоронця та очільника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 567 тисяч гривень.

Львівський портал також з’ясував, що кримінальне провадження поліція відкрила за зверненням Валерія Потюка (директора скандального комунального підприємства облради «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини»). Цей посадовець, за словами Василя Петрика, намагається докластись до знищення Миколаївської фортеці – на замовлення ТзОВ «Західінвест-патнери» він розробив документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою.

Відразу після рішення суду у Львові ініціювали збір коштів на заставу. Необхідну суму, зокрема й завдяки небайдужим, вдалося зібрати менш ніж за добу. По завершенню судової тяганини зібрані кошти сім’я Петриків передасть на благодійність та порятунок пам’яток.

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Про усі деталі справи – за цим посиланням.

Зауважимо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру. Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 млрд грн.

Фото Валерія Потюка із Facebook.

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