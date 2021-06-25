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Негода у Львові: як курсує громадський транспорт

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 25 червня, Львовом пройшов потужний буревій. У зв’язку з цим частина громадського транспорту не курсує, передає Львівський портал.

Як повідомляє Гаряча лінія міста Львова, через негоду вимкнено струм всього електротранспорту у м. Львові. Відтак трамваї і тролейбуси не курсують.

Також, за інформацією АТП-1, не курсують автобуси №1А та 2А.

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Додамо, через негоду традиційно зросла вартість проїзду у львівських таксі. До прикладу, щоб добратися з центру міста у Рясне доведеться заплатити орієнтовно 500 грн, а на Сихів – 300 грн.

Зазначимо, Львовом сьогодні пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, а затопила вулиці міста. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами. Детальніше  про негоду читайте за посиланням. 

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Фото: Львівський портал

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