Негода у Львові: як курсує громадський транспорт

У п’ятницю, 25 червня, Львовом пройшов потужний буревій. У зв’язку з цим частина громадського транспорту не курсує, передає Львівський портал.
Як повідомляє Гаряча лінія міста Львова, через негоду вимкнено струм всього електротранспорту у м. Львові. Відтак трамваї і тролейбуси не курсують.
Також, за інформацією АТП-1, не курсують автобуси №1А та 2А.
Додамо, через негоду традиційно зросла вартість проїзду у львівських таксі. До прикладу, щоб добратися з центру міста у Рясне доведеться заплатити орієнтовно 500 грн, а на Сихів – 300 грн.
Зазначимо, Львовом сьогодні пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, а затопила вулиці міста. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами. Детальніше про негоду читайте за посиланням.
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Фото: Львівський портал
Вероніка Рой