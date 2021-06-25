Буревій у Львові: оперативна інформація

У п’ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобілі, обривало лінії електропередач та пошкодило дахи будинків. Про це повідомляє Львівський портал.

Потужний вітер повалив близько десяти дерев у парку Франка. Також дерева попадали на автомобілі на вулиці Листопадового Чину, Соломії Крушельницької та біля церкви Святого Юра.

Одне з дерев розтрощило запарковане авто на вулиці Соломії Крушельницької.

Повалене дерево на вулиці Соломії Крушельницької обірвало тролейбусну лінію електропередач та повністю заблокувало рух автомобілів.

У парку Івана Франка, навпати ЛНУ і в районі площі Ринок деякі дерева повиривало з корінням.

Електротранспорт у Львові не курсує через обірвані лінії електропередач.

Біля головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка також затопило проїжджу частину та тротуари.

Затоплені вулиці поблизу Приміського вокзалу Львова. Люди самотужки пробивають каналізаційні стоки, які забило зірваним гіллям і листям із дерев.

Така ж ситуація і в районі вулиці Підвальної.

Дерева також попадали на проїзну частину на вулиці Героїв УПА.

Повалене дерево заблокувало проїзд на вулиці Стрийській поблизу повороту на Хуторівку.

На вулиці Короленка, що в центрі міста, дерева теж обірвали лінії електропередач.

Негода зламала дерева і на вулиці Промисловій, що у Шевченківському районі.

Традиційно під час зливи також затоплена вулиця Сахарова.

На площі Ринок вітер пошкодив літні майданчики кафе та ресторанів.

Вітер також пошкодив покрівлю храму на вулиці Руській.

Із Домініканського собору вітер зірвав одну із декоративних ваз, яка впала просто на пішохідну доріжку.

Фото: Львівського порталу та очевидців події