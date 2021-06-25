Комунальники вже ліквідовують наслідки негоди у Львові, а в мерії рахують збитки

У Львові вже усі комунальні служби вже приступили до ліквідації наслідки негоди, що накрила місто у п’ятницю, 25 червня. Про це повідомила речниця Львівської міської ради Христина Процак.

Вона зазначила, що у мерії Львова вже відбувся оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Комунальні служби вже працюють на місцях і ліквідовують пошкодження. Завтра для комунальників оголошено робочий день.

За оперативними даними, станом на 17.30 год. у Львові повалено 55 дерев, сталося шість поривів мереж електротранспорту, впало п’ять опор «Львівобленерго», виявлено пориви на мережах «Львівсвітла».

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«На вул. Сахарова вода піднялася до рівня бордюрів, дощоприймачі всі сприймають воду, але дуже велика кількість опадів випала. На вул. Тролейбусній трохи піднявся рівень води, але дощоприймачі працюють.Всі працівники є зараз на місцях. Вже приступили до виконання робіт. Дерева вже забираємо з проїжджих частин, першочергово там, де вони заважають руху транспорту», – цитує заступницю міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірину Маруняк пресслужба ЛМР.

Підтоплення на вулиці Сахарова

Львів’ян просять по можливості залишатись вдома, або у безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев.

Зазначимо, Львовом сьогодні пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, а затопила вулиці міста. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами. Детальніше про негоду читайте за посиланням.

Також через наслідки сильної зливи та грози не курсує частина громадського транспорту.

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Фото: Зручне місто