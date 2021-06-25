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До Дня Конституції через Львів призначили додатковий потяг

Ольга Денисяка

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На довгі вихідні до Дня Конституції Укрзалізниця призначила десять додаткових потягів. Серед них є потяг Київ – Ужгород, що курсує через Львів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Поїзд № 207/208 Ужгород – Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00 год.

Зворотно зі столиці можна буде дістатися поїздом № 239/240 Київ – Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58 год.

Поїзд № 235/236 Київ – Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28 год, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15 год.

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Як писав Львівський портал, 28 червня, в Україні відзначатимуть День Конституції. Оскільки він припадає на понеділок, то вихідними будуть три дні: з 26 до 28 червня.

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