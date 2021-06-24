За смертельну ДТП 28-річному мешканцю Львівщини «світить» 10 років тюрми

28-річному мешканцю Яворова загрожує до 10 років ув’язнення. Молодик у стані алкогольного сп’яніння насмерть збив пішохода. Невдовзі відбудеться суд над горе-водієм. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Смертельна ДТП сталася 19 березня о 21:00 на автодорозі «Львів-Краківець». За інформацією слідства, тоді 28-річний житель міста Яворів за кермом авто «Фольксваген Пасат» збив пішохода, який переходив проїзну частину освітленим нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм потерпілий, 53-річний мешканець Яворівського району, помер на місці події.

Під час досудового розслідування встановлено, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», яким було скоєно наїзд, на момент скоєння аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час медичного освідчення у його крові виявили 0,58 проміле алкоголю. Він також порушив низку інших вимог Правил дорожнього руху, що в цілому спричинило ДТП.

Зазначається, що раніше водію повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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Досудове розслідування завершено. До суду скеровнао обвинувальний акт.

Раніше повідомлялося, що біля Яворова під колесами авто загинув пішохід.