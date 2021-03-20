Біля Яворова під колесами авто загинув 54-річний чоловік

У п’ятницю, 19 березня, неподалік міста Яворів на Львівщині автомобіль Volkswagen Passat B5 насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 21:00 год. на перехресті доріг сполученням Львів-Краковець та Яворів-Судова Вишня. 29-річний мешканець Яворова, керуючи автомобілем Volkswagen Passat B5, здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 54-річний житель села Рогізно помер на місці ДТП. Наразі обставини події встановлюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Фото: поліція