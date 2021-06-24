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У Львові зняли документальний фільм-спогад про візит Івана Павла ІІ

Наталя Дуляба

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З нагоди двадцятої річниці візиту Папи Івана Павла ІІ у Львові зняли і презентували документальний фільм-спогад «Дощ паде. Діти ростуть». Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі УКУ.

Рівно двадцять років тому, у червні 2001-го, в Україну завітав Іван Павло ІІ, аби підтримати католиків у їхній вірі і допомогти в налагодженні дружніх відносин між конфесіями в державі.

Під час свого перебування у Львові Святіший Отець проживав у Митрополичих палатах Святоюрського комплексу, провів зустріч з молоддю, освятив місце під будівництво Духовної семінарії Святого Духа УГКЦ та Українського Католицького Університету.

Під час перебування Папи римського у Львові у різних заходах участь взяли понад 2 мільйони вірян. Це була видатна подія, яку місто пам’ятає дотепер.

З цієї нагоди в УКУ зняли документальний фільм «Дощ паде. Діти ростуть», у якому організатори пригадали цю знаменну подію у Львові, розповіли деталі підготовки та подробиці, які залишились поза увагою широкого загалу.

Нагадаємо, Львів згадує приїзд Івана Павла ІІ. З цієї нагоди 19-27 червня у мсіті відбудеться низка заходів: реколекції, фотовиставки, музейні експозиції, тематична вистава, велопробіг, проща до Страдчу. Із детальною програмою можна ознайомитись за цим посиланням.

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