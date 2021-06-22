Для українців віком від 55 років запровадять обов’язкові медогляди, – Зеленський

Для українців віком від 55 років планують запровадити обов’язкові медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій громадян – щороку. Про це заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи загальнонаціональну програму «Здорова Україна» на форумі «Україна 30», повідомляє Укрінформ.

«Для осіб старших за 55 років будуть запроваджені так звані медичні check up, повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що, за статистикою, в Україні 85% передчасних смертей спричинені неінфекційними захворюваннями, здебільшого – хворобами системи кровообігу та онкозахворюваннями, де найбільшою проблемою є діагностика на пізній стадії.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Зеленський анонсував будівництво лікарень нового формату, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам, у кожній області України.

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