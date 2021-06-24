На Львівщині судитимуть тютюнових баронів

На лаві підсудних опинились четверо осіб, які на Львівщині організували підпільний цех із виробництва фальсифікованих цигарок. У них вже конфіскували майна на понад 10 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Тютюнових бізнесменів викрили ще наприкінці 2020 року. Четверо осіб, мешканці Львівської та Вінницької областей, організували підпільний цех з незаконного виготовлення фальсифікованих сигарет «Пріма люкс», які потім реалізовували. При цьому зловмисники використовували маркування, не маючи на те відповідного дозволу правовласника.

Потужність виробництва сягала 1,6 млн пачок сигарет на місяць, тобто заробіток складав близько 60 млн грн на місяць.

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Під час низки обшуків правоохоронці вилучили 505 мішків та 172 ємкості із тютюном, понад 134 тисячі пачок цигарок, порожні коробки для сигарет, обладнання, банківські картки та чорнові записи. Вартість усього вилученого оцінили у 20 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.28, ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.229 КК України. Обвинувальні акти вже скерували до суду, який і обиратиме покарання для чотирьох горе-бізенсменів.

Також суд вже наклав арешт на все обладнання, тютюнову сировину та на майно обвинувачених на понад 10,4 млн грн.

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