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Львівська поліція викрила масштабне виробництво фальсифікату сигарет

Вероніка Рой

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На Чернігівщині правоохоронці викрили масштабне виробництво фальсифікату сигарет. Потужність виробництва сягала близько 1,6 млн пачок цигарок щомісяця. Причетні до його функціонування троє мешканців Львівщини. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Розташовувались виробничі потужності у Чернігівській області – там налагодили повний технологічний цикл для переробки сировини в продукцію та її реалізації кінцевим споживачам. На підпільному цеху виробляли фальсифіковані тютюнові вироби під виглядом відомих українських та європейських торгівельних марок.

Відомо, що до незаконного «бізнесу» причетні щонайменше четверо осіб: троє із них – мешканці Львівської області, організатор – Сумської. Кожен із зловмисників виконував свою функцію: забезпечення технологічного процесу, контроль за виробництвом, реалізація готової продукції.

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фальсифікат збували через мережу оптової та роздрібної торгівлі по всій території України. Отримані кошти зловмисники розподіляли між собою. Потужність виробництва сягала близько 1,6 млн пачок цигарок щомісяця вартістю майже 60 млн грн.

Викрили незаконну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями.

У прокуратурі Львівщини повідомили, що у ході проведення 7 обшуків на території Львівської та Чернігівської областей вилучено: 505 мішків та 172 ємкості із тютюном, понад 134 тис пачок цигарок з надписами «Пріма Люкс» без марок акцизного податку, 359 тис використаних порожніх пачок вказаної марки, 194 тис пачок цигарок інших марок, обладнання для виготовлення цигарок, засоби мобільного зв’язку, банківські картки, флешносії, чорнові записи.

Вартість вилученого товару та обладнання становить близько 20 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Планується повідомити фігурантів про підозри. Кваліфікація: ч. 3 ст. 28 ст.ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

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Фото: поліція

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