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ВООЗ заявляє про зменшення кількості заражень і смертей від COVID

Вероніка Рой

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За останній тиждень, з 14 до 20 червня, кількість нових випадків коронавірусу у світі знизилася на 6% порівняно з попереднім і склала 2 520 684. Також на 12% порівняно з попереднім зменшилося число летальних випадків і сягнуло 64 075. Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), передає Укрінформ.

«В той час, як кількість випадків, про які повідомляється в усьому світі, зараз перевищує 177 мільйонів, минулого тижня спостерігалася найнижча щотижнева захворюваність із лютого 2021 року», – зазначили в організації.

У зазначений тижневий період регіони Північної та Південної Америк і західної частини Тихого океану повідомили про кількість нових щотижневих випадків, подібних до попереднього тижня. Південно-Східна Азія та європейські регіони повідомили про зменшення кількості нових випадків захворювання. Африканський регіон зафіксував помітне збільшення щотижневої кількості випадків порівняно з попереднім тижнем.

Кількість нових смертей, про які повідомлялося за минулий тиждень, зменшилась у всіх регіонах, крім Східного Середземномор’я та Африки.

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Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в Бразилії (505 344; збільшення на 11% порівняно з попереднім тижневим періодом), Індії (441 976; зменшення на 30%), Колумбії (193 907; збільшення на 10%), Аргентині (149 673; зменшення на 16%) та Російській Федерації (108 139; збільшення на 31%).

У всьому світі варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alfa, зафіксували у 170 країнах та територіях, варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 119 країнах та територіях, варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 71, Delta – у 85 країнах (ще 9 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували).

За даними ВООЗ, в Україні штам Delta наразі не зафіксовано.

За даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 рази заразніший, ніж штам «Альфа» (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 рази частіше – до реанімації.

Як повідомляв Львівський портал, цей штам зараз домінує серед хворих під час спалаху в Росії. Учені Національної академії наук навіть попереджають, що через ситуацію в Росії новий спалах в Україні може розпочатися ще до початку осені.

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