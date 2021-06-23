Під час львівського півмарафону збиратимуть кошти для маленької Вікторії зі СМА

6-й Молокія львівський півмарафон 2021 долучиться до збору коштів на найдорожчий укол у світі для маленької львів’янки Вікторії Полюги, в якої рідкісне генетичне захворювання – СМА. Сотні людей бігтимуть із символічними стрічками на знак підтримки дівчинки. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Для того, щоб приєднатися до благодійного марафону та допомогти врятувати життя маленькій дівчинці, потрібно в суботу під час отримання стартових спортивних пакетів зробити пожертву для купівлі ліків Вікторії.

На рятівний укол потрібно зібрати 65 мільйонів гривень. Кошти потрібно назбирати до 1 вересня, аби встигнути вколоти цей укол до 2 рочків, інакше потім він не подіє і м’язи дівчинки перестануть працювати. Цей укол «ремонтує» ген, сила до м’язів Вікторії повернеться і вона зможе бігати разом з іншими учасниками марафон вже наступного року.

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Як підтримати?

Присвяти свою участь у напівмарафоні Вікторії. Під час забігу зав’яжи на зап’ястя символічну стрічку підтримки. Стрічки можна взяти в суботу у волонтерів при отриманні стартового пакету. Опублікуй фото з пробіжки з хештегом #МоясиладляВікторії та розказати про дівчинку у пості: Маленька львів’янка Вікторія Полюга бореться з рідкісною хворобою. Її врятує найдорожчий укол в світі. На нього ми всі разом збираємо 65 мільйонів гривень. Нас треба мільйон добрих людей. Часу мало – треба встигнути до 1 вересня. Перерахуй 65 гривень чи більше. Передай естафету 5 своїм друзям і затегай їх. Бо разом – ми швидші.

Реквізити:

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Monobank:

5375411404612058

Повні реквізити, усі документи та ще більше інформації про Вікторію – за цим посиланням.

Львівський портал повідомляв, що цими вихідними, 26-27 червня, у Львові проходитиме «Молокія львівський півмарафон 2021». У зв’язку з цим частину вулиць буде перекрито для руху транспорту. Графік перекриття руху – тут.

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