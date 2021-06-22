Через півмарафон у Львові перекриють частину вулиць. Графік

Цими вихідними, 26-27 червня, у Львові проходитиме «Молокія львівський півмарафон 2021». У зв’язку з цим частину вулиць буде перекрито для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Перекриття руху транспорту буде протягом двох днів під час проведення півмарафону. Тож львів’ян та гостей міста просять завчасно планувати альтернативні маршрути, враховуючи графік перекриття.

Графік перекриття вулиць 26-27 червня 2021 року

просп. Свободи, 16-28 — з 06:00 (26 червня) до 22:00 (27 червня)

просп. Свободи, 1-49 — з 07:00 до 14:30

вул. Вітовського — з 07:00 до 09:15

вул. Академіка Сахарова — з 07:00 до 12:30

вул. І. Горбачевського — з 07:00 до 12:45

вул. Генерала Чупринки — з 07:00 до 12:45

вул. Мельника — з 07:00 до 12:45

вул. Коновальця — з 07:00 до 13:00

вул. Житомирська — з 07:00 до 13:00

вул. Антоновича — з 07:00 до 13:00

вул. Митрополита Ангеловича — з 07:00 до 13:00

вул. Шептицьких — з 07:00 до 13:30

вул. Митрополита Андрея — з 07:00 до 13:30

пл. Святого Юра — з 07:00 до 13:30

вул. Листопадового Чину — з 07:00 до 13:30

вул. Академіка Гнатюка — з 07:00 до 13:30

пл. Різні — з 07:00 до 11:30

просп. В.Чорновола — з 07:00 до 11:30

пл. 700-річчя Львова — з 07:00 до 11:30

вул. Замарстинівська — з 07:00 до 11:30

вул. Б.Хмельницького — з 07:00 до 11:30

вул. І.Гонти — з 07:00 до 11:30

пл. Данила Галицького — з 07:00 до 11:30

вул. Підвальна — з 07:00 до 11:30

вул. В. Винниченка — з 07:00 до 11:30

вул. Лисенка — з 07:30 до 11:45

вул. М. Заньковецької — з 07:30 до 11:45

вул. Личаківська — з 07:30 до 11:45

вул. Чехова — з 07:30 до 11:45

вул. Тершаковців — з 07:00 до 12:00

вул. Устияновича — з 07:00 до 13:30

вул. Бібліотечна — з 07:00 до 13:30

вул. Словацького — з 07:00 до 13:30

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