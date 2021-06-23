Львівщина отримала 12 млн грн для лікування хворих діабетом

Львівщина отримала 12,1 мільйона гривень з державного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що загалом на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет цього року Львівщина отримає 74,6 мільйона гривень.

За словами директора департаменту фінансів Львівської ОДА Олега Демківа, з 1 жовтня програмою забезпечення інсулінами керуватиме Національна служба здоров’я України. На час з жовтня по грудень цього року на програму виділили понад мільярд гривень.

«Уряд прийняв рішення, що з 1 жовтня поточного року програму забезпечення інсулінами адмініструватиме Національна служба здоров’я України. Завданням НСЗУ буде забезпечення доступу пацієнта до безоплатних препаратів інсуліну. За даними НСЗУ, на 3 місяці 2021 року (з жовтня по грудень) на програму виділено 1089,6 млн гривень для всіх областей України. Цього достатньо, щоб забезпечити всіх пацієнтів гарантованим інсуліном згідно з визначеними категоріями безоплатно», – розповів директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

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Нагадаємо, що у Львівській області нараховується близько 60 тисяч осіб, хворих на цукровий діабет, з яких близько 12 тисяч – інсулінозалежні.

Львівський портал повідомляв, що станом на жовтень минулого року в Україні понад 200 тисяч людей мали важку форму діабету.

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