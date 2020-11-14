ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні понад 200 тисяч осіб мають тяжку форму діабету

Вероніка Рой

|

14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. В Україні понад 200 тисяч людей мають важку форму діабету. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

«Цукровий діабет – одне з найбільш поширених захворювань у світі. В Україні 211 411 пацієнтів отримують інсулінотерапію», – сказав міністр.

За його словами, захворюваність на цукровий діабет в Україні зростає, водночас вік недуги молодшає. Степанов радить для профілактики цукрового діабету необхідно вести здоровий спосіб життя:

Реклама партнерів
  • дотримуватись здорового харчування та зменшувати кількість цукру й насичених жирів;
  • підтримувати нормальну вагу тіла;
  • бути фізично активним (на тиждень має бути не менше ніж 150 хвилин регулярної фізичної активності);
  • уникати паління.

Зазначимо, діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові.

Основні симптоми діабету: швидка стомлюваність, спрага, надмірне сечовиділення, постійне відчуття голоду, свербіж шкіри, висипи на шкірі та рани, що тривалий час не загоюються, погіршення зору, втрата свідомості, тощо. При наявності симптомів обов’язково зверніться до сімейного лікаря, який у разі потреби направить до лікаря ендокринолога.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...