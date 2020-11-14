В Україні понад 200 тисяч осіб мають тяжку форму діабету

14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. В Україні понад 200 тисяч людей мають важку форму діабету. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Цукровий діабет – одне з найбільш поширених захворювань у світі. В Україні 211 411 пацієнтів отримують інсулінотерапію», – сказав міністр.

За його словами, захворюваність на цукровий діабет в Україні зростає, водночас вік недуги молодшає. Степанов радить для профілактики цукрового діабету необхідно вести здоровий спосіб життя:

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дотримуватись здорового харчування та зменшувати кількість цукру й насичених жирів;

підтримувати нормальну вагу тіла;

бути фізично активним (на тиждень має бути не менше ніж 150 хвилин регулярної фізичної активності);

уникати паління.

Зазначимо, діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові.

Основні симптоми діабету: швидка стомлюваність, спрага, надмірне сечовиділення, постійне відчуття голоду, свербіж шкіри, висипи на шкірі та рани, що тривалий час не загоюються, погіршення зору, втрата свідомості, тощо. При наявності симптомів обов’язково зверніться до сімейного лікаря, який у разі потреби направить до лікаря ендокринолога.

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