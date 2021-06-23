Камельчук заявив у ПАРЄ, що covid-паспорти можуть обмежити права людини

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигадкою, заявив, що запровадження covid-паспортів може обмежувати права людей. Таку заяву нардеп зробив під час доповіді на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи

(ПАРЄ), 22 червня. Текст доповіді депутат оприлюднив на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Під час доповіді він заявив, що до запровадження паспортів або сертифікатів вакцинації від коронавірусу треба ставитися обережно. Адже це може порушувати права людини на приватність і пересування.

Також Камельчук зазначив, що паспорти імунітету не допоможуть урядам вирішити проблему, «яка, крім усього іншого, має серйозну етичну сторону». Оскільки люди, які не матимуть цих документів, можуть відчувати обмежений доступ до громадських місць, послуг чи прав на пересування.

«Запровадження ж Covid-паспортів, імовірно, призведе до обмеження прав людини. Окрім того, це явище цілком залежить від ступеня медичних ризиків. Використання сертифікатів про щеплення, а також даних імунізації для інших цілей, крім суто медичних, наприклад, для надання людям ексклюзивного доступу до прав, послуг чи громадських місць – теж викликає питання. Тому, запровадження відповідних сертифікатів слід розглядати якомога обережніше», – заявив Юрій Камельчук.

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Окрім того, нардеп підкреслив, що використання таких документів може суперечити основним правам і свободам населення. Мова йде про людей, які таких сертифікатів не матимуть.

«Дійсно, використання таких документів може суперечити основним правам і свободам населення. Мова про значну частину людей, які таких сертифікатів не матимуть. До ризиків перешкоджання прав на пересування і ризиків дискримінації, такий винятковий підхід може мати й інші наслідки. Наприклад, порушувати право на приватне життя людини, свободу віросповідання, доступу до роботи, житла чи освіти», – додав депутат.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині.

Довідково:

Юрій Камельчук пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 124 округу, до якого входять Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Юрій Камельчук є підприємцем, бізнес-тренером, консультантом, у минулому також – журналіст.

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