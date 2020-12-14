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Нардеп зі Львівщини назвав коронавірус вигадкою

Вероніка Рой

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Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині.  Про це він сказав в ефірі каналу «Наш», переда УП.

 

«Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19», – сказав Камельчук.

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За словами нардепа, зараз часто говорять про ефективність вакцин у 70%, 50% чи навіть 30% і кажуть, що «це нормально». Водночас сам Камельчук поцікавився, що «ж лікує така вакцина і чи вона не шкодить».

Зазначимо, Центр громадського здоров’я МОЗ України наголошує, що вакцинація – це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань до того моменту, як вони почнуть із ними контактувати.

Імунна система реагує на введену вакцину і виробляє імунітет проти інфекції. Таким чином формується захист проти хвороби. Вакцинація захищає від інфекцій, які можуть призвести до ускладнень, інвалідності і смерті.

За оцінкою ВООЗ, щороку завдяки щепленням, у світі вдається зберегти від 2 до 3 мільйонів дитячих життів.

Нагадаємо, Юрій Камельчук пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 124 округу, до якого входять Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Юрій Камельчук є підприємцем, бізнес-тренером, консультантом, у минулому також – журналіст.

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