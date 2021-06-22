Львовом мандруватиме мобільний музей із особистими речами Івана Павла ІІ

Протягом трьох днів, з 25 до 27 червня, у Львові можна буде побачити особисті речі Івана Павла ІІ. Для цього запускають унікальний безкоштовний мобільний музей, який мандруватиме різними куточками міста. Про це пише Духовна велич Львова.

Під час святкування 20-річчя візиту святого Йоана Павла ІІ до Львова особливою формою нагадування про його особу і місію буде мобільний музей. Серед експонатів цього музею, між іншим, можна побачити:

сутану (рясу) – священицький одяг, який Папа носив на щодень,

літургійний одяг, який він вдягав для звершення Євхаристії,

ціпок, на який Святіший Отець спирався в останні роки свого життя,

чаша і дискос, на яких звершував Євхаристію,

єпископський перстень, символ заручин із Церквою,

перова ручка, якою писав проповіді і послання та підставка під папір,

оригінал незавершеного листа зі словами «Шановна Пані», що символічно можна вважати зверненням до кожного з нас,

кухонні предмети та багато іншого.

Експонати представляє особистий секретар Йоана Павла ІІ, архієпископ Мечислав Мокшицький.

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Музей буде розміщений у причепі МАN, довжиною 13 метрів.Він є «мобільний», тож мандруватиме дорогою візиту Папи у Львові:

25 червня, 11:00-21:00 – пл. Катедральна, відкриття виставки,

26 червня, 10:00-20:00 – Стрийська, 6 (Сокільники), Дім св. Йоана Павла ІІ,

27 червня, 09:00-15:00 – пл. Івана Павла ІІ (Сихів), храм Різдва Пресвятої Богородиці,

27 червня, 17:00-20:00, вул. Личаківська, 49а, санктуарій св. Антонія. Цього місця св. Йоан Павло ІІ не відвідав, але перебування там Музею символізує, що Папа хоче прибути у кожний куточок Львова, до кожного дому.

Вхід у музей – вільний.

Нагадаємо, що з нагоди 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ до Львова відбувається низка подій у різних куточках Львова. З повною програмою можна ознайомитися тут.

Зокрема, до 26 червня у Львові можна помолитися перед іконою з мощами Івана Павла ІІ.

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Фото: Духовна велич Львова